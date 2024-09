SAP Garden München: Das ist die neue Heimat von EHC und FCB

In den vergangenen Jahren konnten Münchner und die Besucher der Landeshauptstadt der neuen Sport-Arena beim Wachsen zusehen. Spaziergänger im Olympiapark und täglich zehntausende Autofahrer auf dem Mittleren Ring konnten den Prozess sehen: Den Abriss des Radstadions, die tiefe Grube, die die Bagger aushoben, das Gerüst, das die Form andeutete, bis hin zur fertigen Halle.

Grand Opening: Buffalo Sabres, Real Madrid und "Tag der offenen Tür"

Nun, nach vier Jahren, wird der SAP Garden am Freitag, den 27. September, offiziell eröffnet. Der EHC München, der dort ab sofort alle seine Partien austragen wird, lädt zum Grand Opening ein. 199 Euro für die besten Plätze und fast 60 Euro für die Stehplätze verlangt der Eishockey-Klub für den großen Aufgalopp, zu dem Prominenz aus den USA angereist ist: Das NHL-Team Buffalo Sabres kommt mit Ex-EHC-Talent JJ Peterka nach München.

Die Basketballer des FC Bayern debütieren am 3. Oktober in der Halle, in der sie 20 Spiele pro Saison bestreiten werden - vor allen Dingen Euroleague-Partien. Der FCBB bekommt königlichen Besuch: Am 1. Spieltag der Euroleague bekommt es das Team von Gordon Herbert mit Real Madrid zu tun. Wer keine Tickets für die bereits ausverkauften Spiele bekommen hat, kann sich am 28. Oktober beim "Tag der offenen Tür" ein Bild vom "Garden" machen.

Wer ist der Hausherr im SAP Garden?

Der SAP Garden entstand durch eine Kooperation zwischen dem FC Bayern, SAP und Red Bull. Die Kosten trägt vor allen Dingen Red Bull. Bauherr und Betreiber ist die Red Bull Stadion München GmbH. Künftig werden nicht nur alle Eishockeyspiele des EHC dort ausgetragen, der Garden wird der Hauptsitz des Vereins: Trainingsbetrieb, Nachwuchsbereich, Geschäftsstelle finden dort ihr neues Zuhause.

Die Basketballer des FC Bayern sind nur Mieter. Der Vertrag läuft zunächst über 15 Jahre. Geplant ist, dass die Basketballer pro Saison etwa 20 Spiele im Olympiapark austragen. Stammhalle bleibt die Rudi-Sedlmayer-Halle am Westpark.

Wie teuer war der SAP Garden?

Die Baukosten der neuen Multi-Sport-Arena werden auf circa 150 Millionen Euro geschätzt. Ursprünglich war man von Kosten um die 110 Millionen Euro ausgegangen. Das Radstadion, das zuvor auf dem Gelände im Olympiaparks stand, wurde 2015 abgerissen.

Eigentlich war eine Eröffnung für 2018 anvisiert gewesen. Doch der Bau wurde immer wieder verschoben. 2020 erfolgte die Aushebung, 2021 die Grundsteinlegung, der Rohbau wurde im Februar 2023 abgeschlossen, die Fassade im April 2024 fertiggestellt. Im vergangenen Jahr hatte eine Serie von Bränden die Bauarbeiten verzögert. Die 17 Meter hohen Stäbe, die die Fassade schmücken, sind Eishockey-Schlägern nachempfunden.

Wie viele Zuschauer passen in die neue Arena?

11.500 Zuschauer können die Basketballer des FC Bayern München künftig in ihrer neuen Spielstätte empfangen. In den BMW Park passen nur 6.700 Menschen. Der neue Spielort ist allerdings nicht der größte in der BBL: Das Stadion von Alba Berlin hat eine Kapazität von 17.000 Menschen.

Der EHC muss ein paar Abstriche machen: Bei Eishockeyspielen können "nur" 10.796 Zuschauer in die Arena. Grund sind die unterschiedlichen Spielfeldgrößen und die Banden. Um diese Unterschiede zu berücksichtigen, können bei Basketballspielen die Tribünen des SAP Garden angehoben werden und dadurch drei zusätzliche Sitzreihen eingebaut werden.

Der neue Video-Würfel

Nicht nur der Name des SAP Garden hat ein US-amerikanisches Vorbild: den weltberühmten Madison Square Garden, in dem die New York Knicks (Basketball) und die New York Rangers (Eishockey) ihre Spiele austragen. Auch das Interieur erinnert an die schillernde Sportwelt jenseits des Atlantik. Denn vom Dach strahlen den Zuschauern 41 Millionen LEDs entgegen: Ein 16 Tonnen schwerer Videowürfel hängt unter dem Dach.

Auf den 209 Quadratmetern Projektionsfläche - der größten Deutschlands - werden nicht nur Spielstände und Statistiken angezeigt werden. Es ist auch eine 360-Grad-Bespielung möglich, die für Entertainment- und Werbezwecke genutzt wird.

Eislaufen im SAP Garden

Auch der Breitensport soll von dem neuen Mega-Projekt profitieren. Die Stadt hat ebenfalls einen Mietvertrag mit den Hausherren abgeschlossen. Schulen und andere Vereine sollen die weiteren Eisflächen, die sich tief im Untergrund befinden, nutzen.

Auch Hobby-Eisläufern ist die Halle zugänglich. Um die neun Stunden täglich öffnet der SAP Garden seine Hallen für die breite Öffentlichkeit. Erwachsene zahlen 9,50 Euro, Kinder (4 - 12 Jahre) 4,50 Euro, Jugendliche (13 - 18 Jahre) 6,50 Euro. Es wird empfohlen, Tickets über das offizielle Online-Portal zu kaufen.