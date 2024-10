"Sozialismus in Chanel": Merz gegen Kooperation mit Wagenknecht

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz will im Bundestagswahlkampf nicht nur "den engsten Kreis" der Unions-Wählerinnen und -Wähler in den Blick nehmen. Vielmehr müssten CDU und CSU ihren Blick auch für Wählergruppen "etwas öffnen", die der Union bisher nicht so nahegestanden hätten, sagte Merz in seiner Rede auf dem CSU-Parteitag in Augsburg. "Das sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland."

Die Union habe die Chance, bei der Bundestagswahl zur Arbeitnehmerpartei der Bundesrepublik zu werden. Die SPD sei das schon lange nicht mehr, und der AfD überlasse man die Rolle nicht, betonte der CDU-Chef.

Merz: AfD ist "Abstieg für Deutschland"

"Diese AfD ist nicht die Alternative für Deutschland", rief Merz. "Das ist der Abstieg für Deutschland." Die AfD sei ausländerfeindlich, in großen Teilen rechtsextremistisch, antisemitisch. Mit einer solchen Partei werde es keine Zusammenarbeit geben - das komme für CDU und CSU "schon aus moralischen Gründen" nicht in Frage, sonst würde die Union ihre Seele verkaufen. Das gelte auch für "das sogenannte Bündnis Sahra Wagenknecht".

Die Parteigründerin sei kurz vor dem Ende der DDR noch in die SED eingetreten, sei Vorsitzende der Kommunistischen Plattform gewesen, weil ihr die Linkspartei nicht links genug gewesen sei. "Das ist Sozialismus in Chanel", betonte der CDU-Chef. Ein Bündnis mit einer solchen Partei gehe man nicht ein.

"Führen keinen Koalitionswahlkampf"

Nachdem sich CSU-Chef Markus Söder am Freitag stark an den Grünen abgearbeitet und ein klares Nein zu Schwarz-Grün bekräftigt hatte, äußerte sich Merz etwas zurückhaltender. "Mit diesen Grünen, so wie sie heute da sind, ist auch aus meiner Sicht eine Zusammenarbeit nicht denkbar und nicht möglich." Allerdings dürfe man sich nicht täuschen: "Wenn dann nur die Sozialdemokraten übrigbleiben, wird das auch kein Vergnügen." Ob Verteidigungs-, Wirtschafts- oder Sozialpolitik - "das wird verdammt schwierig".

Die Union führe aber keinen Koalitionswahlkampf, stellte Merz klar. "Sondern wir führen einen Wahlkampf ausschließlich für CDU und CSU." Es gelte, für eine große Zahl von Stimmen in Deutschland zu kämpfen.

Viel Jubel für Merz

Merz, der sich Mitte September im Ringen um die Kanzlerkandidatur gegen Söder durchgesetzt hatte, wurde bei der CSU mit Jubel und viel Applaus empfangen - und auch nach seiner Rede gefeiert. Söder begrüßte den CDU-Vorsitzenden als "künftigen Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland" und versprach ihm: "Wir unterstützen Dich, Du kannst Dich auf Bayern verlassen." Merz wiederum lobte die "vertrauensvolle, freundschaftliche" Zusammenarbeit mit Söder.