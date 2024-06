Ice Tigers verpflichten Ex-NHL-Profi Hecht als Co-Trainer

Der ehemalige Nationalspieler und langjährige NHL-Profi Jochen Hecht wird neuer Co-Trainer der Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Er unterschrieb einen Vertrag über zwei Jahre und assistiert dem neuen Cheftrainer Mitch O'Keefe, der ebenfalls einen Vertrag bis 2026 besitzt.

"Jochens Erfahrung aus fast 900 NHL-Spielen und seiner Zeit als Trainer in Mannheim werden eine sehr gute Unterstützung für Mitch bedeuten", sagte Nürnbergs Sportdirektor Stefan Ustorf. Er erhoffe sich "vor allem für unsere jungen Spieler einen positiven Schub, wenn eine Persönlichkeit wie er die Kabine betritt."

Hecht kommt mit viel Erfahrung nach Nürnberg

Hecht absolvierte in seiner aktiven Karriere in Deutschland 431 DEL-Spiele und wurde mit den Adlern Mannheim 1997, 1998 und 2015 deutscher Meister. International vertrat der ehemalige Stürmer sein Heimatland unter anderem bei sechs Weltmeisterschaften, drei Olympischen Spielen und zwei Auflagen des World Cup of Hockey.

Nach seiner aktiven Zeit als Spieler mit unter anderem 892 Spielen in der nordamerikanischen Profiliga NHL arbeitete der 46-Jährige für die St. Louis Blues, Edmonton Oilers und Buffalo Sabres. Seit 2017 war er vor allem für seinen Stammklub Mannheim im Nachwuchsbereich und als Co-Trainer tätig. Darüber assistierte er zeitweilig dem ehemaligen Bundestrainer Marco Sturm bei der Nationalmannschaft.

Mit Informationen des SID