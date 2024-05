Hummels, Goretzka & Co: Wer muss mit zur Euro 2024?

Bei seinem radikalen Kaderumbau vor den erfolgreichen Testspielen gegen Frankreich und die Niederlande war das "Momentum", also die aktuelle Verfassung der Spieler, für den Bundestrainer ein wichtiges Kriterium. Doch was heißt das jetzt nach den großen Erfolgen vom FC Bayern, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen in den internationalen Wettbewerben?

Allen voran für BVB-Innenverteidiger Mats Hummels, der zuletzt keine Einladung mehr erhielt. Können die guten Leistungen in den Europäischen Wettbewerben vielleicht noch mehr Auftrieb in die Nationalmannschaft bringen?

Was ändert Nagelsmann noch am Kader?

Eigentlich hatte sich Nagelsmann nach dem Sieg gegen die Niederlande festgelegt: "Falls alle gesund bleiben und so weiter performen, werden wir auf jeden Fall nicht zehn Spieler tauschen. Vielleicht ein, zwei - plus Verletzte." Der Coach sieht aber auch die Chancen der Erfolge: Das Champions-League-Endspiel biete für die Akteure "emotionale Highlight-Momente", von denen auch die DFB-Elf profitieren könne.

Im Halbfinal-Rückspiel in Madrid setzte FC-Bayern-Trainer Thomas Tuchel auf Aleksandar Pavlovic und verzichtete – wie zuletzt der Bundestrainer - auf Leon Goretzka. War das Goretzkas EM-Aus? Pavlovic verpasste den letzten Lehrgang krankheitsbedingt, wartet also weiterhin auf sein Debüt im DFB-Trikot. Setzt Nagelsmann dennoch auf ihn?

Unsere Frage der Woche: Wer hat die besten Karten für den EM-Kader?

Wer muss mit zur EURO 2024? Welche Spieler haben das Momentum? Und können die deutschen Erfolge in Europa- und Champions League auf der DFB-Elf helfen?

