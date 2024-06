Fußball-Europameisterschaft - hier gibt es Public Viewing

Am Freitag beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Die Deutsche Nationalmannschaft trifft auf Schottland im Eröffnungsspiel. Wer keine Tickets bekommen hat, kann auch in Niederbayern und der Oberpfalz beim Public Viewing mit anderen Fußballbegeisterten die Spiele der deutschen Nationalmannschaft anschauen. Hier eine kleine Auswahl.

Public Viewing in der Oberpfälzer Bezirkshauptstadt

Mitfiebern können bis zu 1.400 Fans im Regensburger Jahnstadion. Zwei große LED-Bildschirme bieten beste Sicht von der Westtribüne aus auf die Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Karten für die Spiele der deutschen Nationalmannschaft kosten zwischen sechs und acht Euro. Platz für rund 1.500 Fans bietet der Prüfeninger Schlossgarten. Hier werden auch alle Spiele mit deutscher Beteiligung live auf einer LED-Leinwand gezeigt. Auch im Spitalkeller und beim Weltenburger am Dom können die EM-Spiele mitverfolgt werden.

Kino - Biergarten - Schlossbauernhof

Im Landkreis Schwandorf werden die Spiele unter anderem im Kinocenter Nittenau (Freier Eintritt), im Starmexx-Erlebniskino in Burglengenfeld (Freier Eintritt), im Biergarten am Stadtpark in Schwandorf und im Schlosspark Schwarzenfeld übertragen.

Auch am Schlossbauernhof Altfalter in Schwarzach bei Nabburg wird morgen das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland auf einer Großleinwand Open Air gezeigt – genauso wie die weiteren Spiele mit deutscher Beteiligung. Bei schlechtem Wetter findet die Übertragung im "Stodl" nebenan statt.

Freier Eintritt - freie Platzwahl

Wo ansonsten Filme gezeigt werden, laufen auch in den nächsten Wochen unter anderem im Neue-Welt-Kino in Weiden (Eintritt kostenlos), im Cineplex in Amberg (Eintritt frei) und Cineplex Neumarkt (Eintritt kostenlos) die Partien.

Des Weiteren werden in den zahlreichen Bars und Kneipen in der Region die EM-Spiele übertragen.

Public Viewing in Straubing, Plattling, Pocking und Simbach

Zum Eröffnungsspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der Heim-EM gegen Schottland am Freitag veranstaltet das Stadtmarketing ein Public Viewing auf dem Ludwigsplatz in Straubing. Bis zu 2.500 Fußballfans können live mit der deutschen Mannschaft mitfiebern. Die Partie wird ab 19 Uhr auf einer etwa 20 Quadratmeter großen LED-Leinwand übertragen. Laut Stadtmarketing können Karten zum Preis von fünf Euro (Biertisch) beziehungsweise drei Euro (Stehplatz) pro Person in der Tourismusinformation in der Fraunhoferstraße verbindlich reserviert werden.

Am Magdalenenplatz in Plattling findet am Freitag ein Laufevent mit Public Viewing statt. Nach Schul- und Firmenlauf mit drei verschiedenen Distanzen wird das EM-Eröffnungsspiel gezeigt.

Auch in Pocking wird das Eröffnungsspiel zu sehen sein, und zwar im Naturfreibad. In Simbach am Inn wird es im Lokschuppen gezeigt.

Biergarten in Passau zeigt das Spiel auf großer Leinwand

In Passau zeigt das Hacklberger Bräustüberl im Biergarten auf einer großen LED-Leinwand sowie auf weiteren Bildschirme die EM. Der Biergarten hier hat 1.200 Sitzplätze.

In Deggendorf wird es auf dem Oberen Stadtplatz dieses Mal kein Public Viewing geben. Allerdings kann man in einigen Deggendorfer Bars Fußball kucken. Und auch der TSV Metten zeigt in seinem Clubhaus das Eröffnungsspiel der Deutschen gegen Schottland am Freitag.

Die Landshuter Messe- und Veranstaltungs GmbH will ab der k.o.-Runde die Spiele der deutschen Mannschaft in der Sparkassen-Arena zeigen.

Dingolfing-Landau: Vereinsheime zeigen die Deutschland-Spiele

Im Landkreis Dingolfing-Landau wird in vielen kleineren Ortschaften von den dortigen Sportvereinen Public Viewing angeboten, so zum Beispiel in Pilsting, Eichendorf, Landau an der Isar, Ganacker, Wallersdorf, Haidlfing, Zeholfing, Reichstorf, Reisbach und Großköllnbach.

In Dingolfing startet mit dem "Dingfest" eine der größten Public Viewing-Veranstaltungen zur Fußball-EM in Niederbayern. Allerdings erst ab dem Viertelfinale am 5. Juli. Dann verwandelt sich der Marienplatz mitten in der Innenstadt in den wahrscheinlich größten Biergarten Niederbayerns mit einigen Tausend Plätzen. Auf einer Großleinwand werden ab dem Viertelfinale alle Spiel der WM auf einer Großleinwand übertragen.

Gratiskonzerte beim Dingfest mit namhaften Künstlern

Dazu gibt es beim Dingfest Gratis-Konzerte: Die Mundart-Rapper von "Dicht & Ergreifend" stammen aus Dingolfing und Umgebung und freuen sich am 8. Juli auf ihr Heimspiel auf der großen Bühne in der Innenstadt. Am 12. Juli gastiert mit Aura Dione Dänemarks erfolgreichste Popmusikerin auf dem Dingfest. Sie stürmte die Charts unter anderem mit den Hits "I will love you Monday" und "Geronimo". Außerdem gastieren Stefan Dettl mit "LaBrassBanda" und viele andere Künstler zu Konzerten bei freiem Eintritt auf den Dingfest in Dingolfing.

