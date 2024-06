Public Viewing: Hier schaut Bayern die EM

Vom 14. Juni an findet die Fußballeuropameisterschaft 2024 in Deutschland statt. Bis zum Finale am 14. Juli werden insgesamt 51 Spiele ausgetragen. In Bayern sind mehrere europäische Mannschaften, die an der EM 2024 teilnehmen, untergebracht.

Die deutsche Nationalmannschaft aus Gruppe A hat Herzogenaurach (Mittelfranken) als Quartier gewählt, Schottland, Deutschlands Auftaktgegner, residiert in Garmisch-Partenkirchen (Oberbayern). Die Ungarn, ebenfalls aus der Gruppe A, erholen sich und trainieren in Weiler im Allgäu. Serbien (Gruppe C) wird in Augsburg wohnen, während die rumänische Mannschaft (Gruppe E) in Würzburg untergebracht ist.

Vieles spielt sich in München ab

München ist der einzige Austragungsort in Bayern. Mindestens einmal wird auch Deutschland in der Landeshauptstadt spielen. Die Fanzone im Olympiapark soll Platz für mehr als 25.000 Menschen bieten. Zugleich dürfte die gesamte Leopoldstraße zur Fanmeile werden, zudem werden in zahlreichen Pubs und Bars Übertragungen stattfinden. Das gilt ebenso für die großen Biergärten der Stadt. Aber auch anderswo im Freistaat wird öffentlich geschaut.

Keine Wiederholung des "Sommermärchens" in Nürnberg, Würzburg und Augsburg

So ganz sei die Atmosphäre allerdings nicht mit dem "Sommermärchen" bei der WM vor 18 Jahren zu vergleichen, warnt Nürnbergs Stadtsprecherin Julia Schendel: "Beim Sommermärchen 2006 war Nürnberg als einer von zwölf Austragungsorten dabei. Dementsprechend haben wir damals natürlich einen Fanpark und ein von der Stadt organisiertes Public Viewing auf die Beine gestellt. Das war aber eben die ganz große Ausnahme." Wie in Würzburg oder Augsburg überlässt man auch in der Frankenmetropole das Ausrichten von Public Viewings lieber privaten Anbietern.

Auflagen der UEFA für Public Viewing

Geht das gemeinsame Fußballschauen über Nachbarn und Freunde hinaus, gibt es für Public Viewing während der EM 2024 einige Auflagen. Grundsätzlich benötigen Gastronomen und Veranstalter für alle Vorführungen "außerhalb häuslicher Umgebungen" eine Lizenz. Nur bei kleinen Veranstaltungen mit bis zu 300 Personen, ohne Sponsoring und Eintrittsgelder, ist keine Lizenz erforderlich.

Kommerzielle Veranstaltungen sind zudem gebührenpflichtig. Die Lizenzgebühren richten sich nach der Zuschauerkapazität und beginnen bei 500 Euro. Während der Fußball-Europameisterschaft 2024 gelten bundesweit Ausnahmeregelungen für Lärmschutz und Sperrzeiten, sodass alle EM-Spiele im Freien übertragen werden können. Der Bundesrat hat der entsprechenden Verordnung zugestimmt, die großzügige Außengastronomiezeiten ermöglicht. Das gilt vor allem für die späten Spiele ab 21.00 Uhr. Wirte müssen allerdings einen formlosen Antrag beim zuständigen Amt stellen und dafür sorgen, dass Gäste auf lärmintensive Fanartikel verzichten.

Ob sich – stimmungsmäßig – das "Sommermärchen" von 2006 zur Europameisterschaft ab 14. Juni wiederholen kann, hängt natürlich nicht zuletzt vom Wetter und dem Auftreten der deutschen Nationalmannschaft ab.

Diese Spiele finden in München statt

Vorrundenspiele:

Freitag, 14. Juni 2024, 21 Uhr: Deutschland – Schottland (Gruppe A)

Montag, 17. Juni 2024, 15 Uhr: Rumänien – Ukraine (Gruppe E)

Donnerstag, 20. Juni 2024, 15 Uhr: Slowenien – Serbien (Gruppe C)

Dienstag, 25. Juni 2024, 21 Uhr: Dänemark – Serbien (Gruppe C)

Achtelfinale:

Dienstag, 2. Juli 2024, 18 Uhr: Sieger Gruppe E – Dritter Gruppe A/B/C/D

Halbfinale:

Dienstag, 9. Juli 2024, 21 Uhr: Sieger Viertelfinale 1 – Sieger Viertelfinale 2

So feiert Bayern die EURO 2024: eine Auswahl von Public Viewing Events