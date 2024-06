Fußball-EM: Diesen Gewinner prophezeit das Tipp-Kick-Orakel

Am Mikrofon: die Stimme Frankens! Günther Koch moderiert das Auftaktspiel Deutschland gegen Schottland. Das gibt es im Innenhof des Spielzeugmuseums gleich dreimal hintereinander mit den Spielfiguren aus Metall und Kunststoff. Dabei ermitteln die Verantwortlichen dann den Sieger. Und der lautet: Schottland, mit 6:4. Das Ergebnis ist kein gutes Omen für die Nationalmannschaft. Doch das nehmen sie hier nicht so ernst. "Ich habe beim Tipp-Kick-Üben so schlecht gespielt, dass ich meinen Söhnen versprechen musste, dass ich nicht für Deutschland spiele, sondern für Schottland. Und jetzt haben wir Schotten gewonnen", wundert sich Caroline Weismantel.

Hundert Jahre Tipp-Kick – die EM im Schnelldurchlauf

Ganz so ernst nehmen die Spielerinnen und Spieler das Ganze nicht, sondern haben Spaß am Spiel. Und deswegen dürfen alle mitspielen: Beschäftigte des Museums, Mitglieder des Fördervereins und Besucher des Turniers. Dafür haben sie im Innenhof gleich mehrere Felder aufgebaut. Auch wenn viele das hundert Jahre alte Spiel schon lange nicht mehr in den Händen hatten, ziehen sie das komplette EM-Programm an einem Abend durch. Sogar das Ambiente ist neu abgestimmt. Der Hamburger Künstler Claas Möller hat die Passage am Museum im Tipp-Kick-Design umgestaltet, mit bunten Tipp-Kick-Szenen. Und dazu hat er großformatige Porträtfotos seiner Tipp-Kick-Figuren-Sammlung aufgehängt.

Nürnberg reiht sich ein in die Reihe der Orakel

Was gab es nicht alles schon als Orakel – Kraken, Schweine, Tapire – und jetzt ein Tipp-Kick-Turnier. "Das passt zum 100-jährigen Tipp-Kick-Jubiläum", meint Jens Junge, Vorsitzender des Fördervereins des Spielzeugmuseums und freut sich über die mehr als 50 Teilnehmer am Turnier. Und Kultreporter Günther Koch, die "Stimme Frankens", moderiert das Auftaktspiel launig für die Zuschauer, greift später sogar zu den kultigen Kickern mit dem Knopf auf dem Kopf. "Die kenne ich noch aus den Nachkriegsjahren", erinnert er sich.

Österreich ist für Günther Koch Geheimfavorit

Und auch eine EM-Prognose gibt er nebenbei. "Die Deutschen kommen höchstens ins Halbfinale", stellt er fest, da gebe es bessere Mannschaften. "England, Portugal oder Spanien. Und Österreich ist der Geheimfavorit", erklärt Reporter-Legende Günther Koch. Beim Tipp-Kick-Turnier liegt er da sogar goldrichtig. Am Abend im Innenhof des Nürnberger Spielzeugmuseums gewinnt am Ende Österreich gegen Italien mit 2:1 und wird Europameister. Zumindest auf dem Tipp-Kick-Rasen.