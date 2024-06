Fußball-EM 2024: So wichtig ist ein DFB-Sieg im Eröffnungsspiel

Am Freitag eröffnet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die Europameisterschaft in Deutschland. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann möchte nach drei enttäuschenden Turnieren in Folge nun endlich wieder mitreißenden und vor allen Dingen erfolgreichen Fußball spielen. Ein Sieg gegen Schottland (21 Uhr, live in der Radioreportage) wäre ein wichtiger Schritt in diese Richtung.

Nagelsmann möchte Euphorie entfachen

Nicht nur, weil drei Punkte auf dem Konto ein Ausscheiden in der Gruppenphase wie zuletzt bei den Weltmeisterschaften 2018 und 2022 deutlich unwahrscheinlicher machen würde. Ein guter Start in die EM würde dem etwas verunsicherten DFB-Team Selbstvertrauen geben und das Publikum bei der Heim-EM mitreißen.

Die Spieler seien "heiß, die haben Lust, die haben Hunger. Noch habe ich sie an der Leine, aber morgen werde ich sie loslassen", kündigte Nagelsmann bei der Pressekonferenz am Tag vor der Auftaktpartie vollmundig an. "Wir können den Druck besiegen und wir können Schottland besiegen", versprach der 36-Jährige.

DFB: 1954 bis 2014 - jeder Titel startete mit einem Sieg

Glaubt man dem Blick in die Vergangenheit, sind die Titelträume eng mit dem ersten Spiel verbunden. Denn egal, ob bei WM oder EM: Die erfolgreichen Turniere der deutschen Nationalmannschaft starteten immer mit einem Sieg. 1954 war es ein 4:1 über die Türkei, bei der EM 1972 war ein Doppelpack von Gerd Müller der Grundstein für das 2:1 über Belgien, 1974 war es Paul Breitner, der den Siegtreffer gegen Chile (1:0) erzielte.

Die EM 1980 startete mit einem 1:0 über die Tschechoslowakei (Torschütze: Karl-Heinz Rummenigge), 1990 untermauerte man mit einem 4:1 (2x Matthäus, Klinsmann, Völler) über Jugoslawien den Favoritenstatus. Der EM-Titel 1996 startete mit einem 2:0 über Tschechien (Möller, Ziege). Den höchsten Sieg im ersten Spiel gab es beim WM-Titel 2014, als der DFB sich mit einem Hattrick von Thomas Müller und einem Treffer von Mats Hummels mit 4:0 gegen Cristiano Ronaldos Portugal durchsetzte.

"So ein erstes Spiel ist immer sehr wichtig, das haben die letzten Turniere gezeigt. Es wird wichtig sein, es wird nicht entscheidend sein. Aber für die Stimmung bei uns, für die Stimmung im ganzen Land, wäre es wichtig." Toni Kroos, Nationalspieler

Punktverluste im Auftaktspiel sind ein schlechtes Omen

Und sonst: Bei den enttäuschenden Weltmeisterschaften 2018 und 2022 stand die deutsche Nationalmannschaft nach Niederlagen gegen Japan (2022) und Mexiko (2018) direkt mit dem Rücken zur Wand und schied in der Vorrunde aus. Auch die EM 2020 begann mit einer Niederlage gegen Frankreich. Das Aus in der Vorrunde wurde zwar verhindert, doch schon im Achtelfinale war gegen England Schluss.

Diese Tendenz zeigt sich auch, wenn man noch weiter in die Vergangenheit blickt. Im 21. Jahrhundert zeigt sich eine Tendenz: Einem Sieg im Eröffnungsspiel folgte mindestens der Halbfinal-Einzug. Nur zweimal ließ Deutschland Punkte liegen: 2004 (1:1 gegen die Niederlande) und 2000 (1:1 gegen Rumänien). In diesen Jahren war ebenfalls schon nach der Vorrunde das Turnier für den DFB beendet.

Deutschland gegen Schottland: Nur acht Siege in 17 Spielen

Nun wird also Schottland zur ersten großen Bewährungsprobe - oder vielleicht gar zum Stolperstein für die deutsche Nationalmannschaft. Das Team von Steve Clark hat bereits bewiesen, dass sie in der Lage ist, große Fußballnationen zu schlagen. So wie in der EM-Qualifikation, als sie sich mit 2:0 gegen Spanien durchsetzten.

Und auch die Bilanz gegen Deutschland ist keineswegs so eindeutig, wie man vielleicht denken würde: Von 17 Spielen gewann Deutschland nur acht, bei fünf Unentschieden und vier Niederlagen. Das letzte Duell im Jahr 2015 endete mit einem 3:2 für Deutschland. Thomas Müller traf doppelt, Ilkay Gündogan einmal. Die Torschützen von damals könnten also auch diesmal treffen - zumindest auf deutscher Seite. James McArthur hat seine Karriere beendet und Eigentorschütze Mats Hummels wurde nicht mit zur EM genommen.