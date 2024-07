FC-Bayern-Camp am Tegernsee: Wer trainiert? Wer fehlt noch?

Der FC Bayern München bezieht am Montag ein kurzes Trainingslager am Tegernsee. Trainer Vincent Kompany stimmt das Team des deutschen Fußball-Rekordmeisters in Rottach-Egern weiter auf die Saison ein. Das Aufgebot der Münchner um Leon Goretzka und Serge Gnabry ist noch nicht groß, da die EM-Teilnehmer noch im Urlaub sind.

Sven Ulreich, Min-jae Kim, Eric Dier, Neuzugang Hikori Ito, Raphael Guerreiro, Sacha Boey, Tarek Buchmann, Noussair Mazraoui, Leon Goretzka, Arijon Ibrahimovic, Bryan Zaragoza, Serge Gnabry und Mathys Tel sind dabei. Aufgefüllt wird der Kader mit Gabriel Vidovic und Javier Fernandez sowie mindestens einem weiteren Keeper neben Ulreich.

EM- und Copa-Teilnehmer fehlen noch - Olise bei Olympia

Die EM-Fahrer rund um Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Leroy Sané und Thomas Müller genauso wie die ausländischen EM-Fahrer Harry Kane, Dayot Upamecano, Kingsley Coman, Matthijs de Ligt, Konrad Laimer sowie Joao Palhinha stoßen erst später dazu. Auch Alphonso Davies, der mit Kanada bei der Copa America dabei war, ist noch im Urlaub.

Josip Stanisic hingegen ist nach seiner erfolgreichen Zeit beim Bayer 04 Leverkusen und dem kroatischen EM-Aus nach der Gruppenphase bereits zurück in München. Aleksandar Pavlovic trainiert nach seiner Mandel-OP noch dosiert, Neuzugang Michael Olise bereitet sich mit seiner Nationalmannschaft Frankreich derzeit auf die bevorstehenden Olympischen Spiele in Paris vor.

Viele EM-Spieler erst zur Südkorea-Reise zurück

Die EM-Spieler haben rund drei Wochen Urlaub - ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens ihrer Mannschaft bei dem Turnier gerechnet. Spätestens Ende Juli zur Südkorea-Reise (31. Juli bis 5. August) werden auch die meisten EM-Teilnehmer wieder zurückkehren. Spieler wie Thomas Müller, die bei der EM nicht viel im Einsatz waren, könnten jedoch schon früher aus ihrer Auszeit wieder ins Training einsteigen.

Harry Kane hingegen, der mit England eine große EM-Enttäuschung zu verarbeiten hat, könnte noch ein paar Extra-Tage dranhängen.

Öffentliches Training und erstes Testspiel unter Kompany

Der neue Coach Kompany startete vor einer Woche mit dem Team in die Saison-Vorbereitung. Am Montagabend absolviert der FC Bayern in Rottach-Egern ein öffentliches Training. Zwei Tage später steht dann zum Abschluss das erste Testspiel unter Kompany an. Die Münchner treffen in der Alpenidylle am Mittwochabend auf den unterklassigen FC Rottach-Egern.

Nach dem Auftritt am Tegernsee stehen dem FCB noch drei weitere Testspiele bevor: Am 28. Juli gegen den Regionalligist 1. FC Düren, am 3. und 8. August stellen die Bayern das Trainierte dann gegen den Premier-League-Klub Tottenham Hotspur unter Beweis, ehe am 16. August das erste Pflichtspiel im DFB-Pokal bei Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm ansteht.