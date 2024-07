Hoeneß poltert los: Über "Geldscheißer" und FC Bayern-Transfers

Verbale Watschn für Alphonso Davies

Einmal in Fahrt, knöpfte sich Hoeneß auch einige ausgewählte Kicker des aktuellen FC-Bayern-Kaders vor. Mit Blick auf den abwanderungswilligen Alphonso Davies zog er einen Vergleich mit Spaniens neuem Superstar Nico Williams.

"Die Art und Weise, wie er es macht - links und rechts. Ich hätte dem Alphonso Davies gewünscht, dass er das auch mal kann", sagte Hoeneß. Subtilität ist so gar nicht das Ding von Uli Hoeneß. Der FC Bayern und Davies konnten sich bisher noch nicht auf einen neuen Vertrag einigen.

"Wir haben ihm ganz klar gesagt, dass wir den Vertrag auslaufen lassen, wenn er nicht verlängert. Er kriegt nicht mehr Geld", so Hoeneß weiter. Vieles deutet also darauf, hin, dass Davies in seine letzte Saison in München geht, falls sich nicht doch noch in dieser Sommerpause Abnehmer finden.