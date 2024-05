Vincent Kompany - wird er der Xabi Alonso des FC Bayern?

Meistercoach Xabi Alonso sah nach seiner fabelhaften Saison mit Leverkusen den Weg mit der Werkself noch nicht beendet und sagte deshalb dem FC Bayern ab. Nun versuchen die Münchner wiederum ihren eigenen Alonso zu erschaffen.

Der neue FC-Bayern-Trainer Vincent Kompany (38) zählt zu der jungen Trainergeneration wie auch Alonso (42). Von ihm erhofft sich der Rekordmeister einen ähnlichen Erfolg wie der Baske unterm Bayerkreuz. Die Parallelen der beiden Trainer sind verblüffend.

Xabi Alonso: Weltmeister, Europameister, Champions-League-Sieger

Alonsos Weltkarriere erstreckt sich über Real Sociedad, den FC Liverpool, Real Madrid und den FC Bayern München. An der Isar beendete er im Alter von 36 Jahren seine Laufbahn als Profi und wechselte auf die Trainerbank.

In seinem Trophäenschrank stehen drei deutsche Meisterschaften und ein DFB-Pokal-Sieg. Zweimal gewann Alonso die Champions League (mit Liverpool und Real), zudem wurde er einmal spanischer Meister und holte zweimal die Copa del Rey.

Als Nationalspieler Spaniens krönte er sich zweimal zum Europameister und wurde 2010 Weltmeister in Südafrika. Der heute 42-Jährige hat als Spieler so ziemlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gab.

Vincent Kompany: Der heimliche Chef bei Manchester City

Kompanys Wurzeln liegen beim RSC Anderlecht. Seine erste Station im Ausland wurde der Hamburger SV in der Bundesliga. Bei den Hanseaten empfahl er sich für die Premier League und wechselte zu Manchester City.

Dort blieb er elf Jahre und prägte eine Ära bei den "Skyblues". Nach seiner Zeit auf der Insel kehrte Kompany wieder zu seinem Jugendklub zurück, wo er zunächst als Spielertrainer agierte und schließlich ganz seine Profikarriere beendete.

Als Aktiver feierte er vier englische Meisterschaften, wurde zweimal FA-Cup-Gewinner und holte viermal den Ligapokal auf der Insel. Als Nationalspieler Belgiens holte Kompany Bronze bei der WM in Russland 2018. Seine Titelsammlung ist also nicht ganz so ausufernd wie Alonsos, als erfolgreicher Fußballprofi darf er sich dennoch bezeichnen.

Beide sind als Trainer schon abgestiegen

Nach ihrer Zeit als Profi wechselten Alonso und Kompany 2019 auf die Trainerbank. Beide gingen die ersten Schritte als Übungsleiter im Profibereich bei ihren Jugendvereinen. Alonso bei Real Sociedad San Sebastian, Kompany in Anderlecht.

Alonso trainierte drei Jahre die zweite Mannschaft der Basken und verließ den Klub – nachdem er ihn 2021 in die zweite spanische Liga geführt hatte – nach dem verpassten Klassenerhalt im Jahr 2022. Anfang Oktober übernahm er dann in Leverkusen und ersetzte Gerardo Seoane.

Die Werkself führte der Spanier von Platz siebzehn noch in die Europa League. In dieser Saison blieb er 51 Spiele in Folge ungeschlagen und holte die deutsche Meisterschaft. Das Europa-League-Finale ging zwar mit 0:3 gegen Atalanta Bergamo klar verloren, doch im Pokalfinale gegen Kaiserslautern gewann Alonso das Double, das erste der Vereinsgeschichte.

Im Video: Leverkusen gewinnt DFB-Pokalfinale