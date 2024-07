FCA-Camp in Südafrika: Zwei Spieler dürfen nicht einreisen

Zum ersten Mal bereitet sich der FC Augsburg außerhalb Europas auf die bevorstehende Saison vor und schon wird der Verein mit den Tücken des internationalen Reisens konfrontiert. Medienberichten des "Kicker" und der "Augsburger Allgemeine" zufolge soll den beiden kroatischen FCA-Spielern Nediljko Labrovic und Kristijan Jakic nämlich wegen Visa-Problemen die Einreise verweigert worden sein.

Weil die das System am Flughafen die beiden unter nigerianischem Namen ausspuckte, sind die beiden Bundesliga-Spieler über Stunden am Flughafen in Johannesburg festgehalten worden, die Behörden haben sogar Handy und Pass abgenommen. Obwohl FCA-Geschäftsführer Michael Ströll bei den beiden Spielern geblieben ist, um sie zu unterstützen und nicht mit dem Rest des Teams weiterreiste, blieben die Bemühungen erfolglos: Der Torwart und Sechser des Bundesligisten durften nicht einreisen und flogen zum ursprünglichen Zwischenstopp nach Dubai zurück.

Labrovic und Jakic sollen nachreisen

Mittlerweile sollen die beiden Kroaten wieder in Frankfurt gelandet sein und einzeln trainieren. Der Verein versucht nun, bis Montag eine Lösung zu finden, so dass Labrovic und Jakic nachreisen können. "Wir drücken die Daumen, dass sie nachkommen", sagte der Augsburger Stürmer Phillip Tietz. "Das tut mir und der Mannschaft sehr leid." Vor allem für Labrovic, der erst neu von HNK Rijeka gekommen war und den Fußball-Bundesligisten noch kennenlernen muss.

Indessen feierte Jess Thorups Mannschaft im Trainingslager bereits ein erstes Erfolgserlebnis: Gegen Tansanias Rekordmeister Young Africans SC setzte sich der FCA im Stadion Mbombela mit 2:1 (1:0) durch. Im Rahmen des Camps nimmt der FC Augsburg an einem Turnier des südafrikanischen Erstligisten TS Galaxy teil. Im Rahmen des "Mpumalanga Premier's International Tournament 2024" bestreitet der FCA Spiele nächsten Samstag noch ein Spiel gegen den südafrikanischen Erstligisten TS Galaxy.