Augsburger Panther und ERC Ingolstadt eröffnen DEL-Saison

Die Deutsche Eishockeyliga (DEL) hat den Spielplan für die Saison 2024/2025 veröffentlicht. Gleich zum Auftakt gibt es ein oberbayerisch-schwäbisches Derby: Im Eröffnungsspiel am 19. September treffen der ERC Ingolstadt und die Augsburger Panther im Augsburger Curt-Frenzel-Stadion aufeinander.

Augsburger Panther freuen sich auf Derby mit langer Tradition

Panther-Sportdirektor Larry Mitchel erklärte in einer Mitteilung: "Das Derby zwischen Augsburg und Ingolstadt begeistert die Fanlager beider Teams seit über 20 Jahren. Alle dürfen sich auf einen stimmungsvollen und lautstarken Auftakt in die neue Saison freuen." Für den AEV fällt das Eröffnungsspiel mit einem Jubiläum zusammen. Vor 30 Jahren fand das erste Spiel der damals neugegründeten DEL ebenfalls im Curt-Frenzel-Stadion in Augsburg statt. Zu Gast waren damals die Maddogs München.

Zum Artikel Augsburger Panther: Kanadier Ted Dent wird neuer Trainer

ERC Ingolstadt erwartet intensives Spiel in Augsburg

Tim Regan, Sportdirektor des ERC Ingolstadt, teilte mit, für seinen Club sei es etwas ganz Besonderes, das Auftaktspiel der neuen Saison bestreiten zu dürfen. "Ingolstadt gegen Augsburg ist eines der stimmungsvollsten Derbys der Liga und wir können uns auf ein intensives Spiel in einer großartigen Atmosphäre freuen", erklärte Regan auf der Website seines Clubs.

Am letzten Spieltag gegen Schwenningen und Iserlohn

14 Clubs treffen in der DEL aufeinander. In der Hauptrunde gibt es jeweils vier Begegnungen, so dass jede Mannschaft bis zum 7. März auf insgesamt 52 Spiele kommt. Anschließend werden die Playoffs um die deutsche Meisterschaft ausgespielt. Für den ERC Ingolstadt endet die Hauptrunde mit einem Heimspiel gegen die Schwenninger Wildwings. Der AEV ist am letzten Spieltag zu Gast bei den Iserlohn Roosters. Weitere bayerische Clubs in der DEL neben Augsburg und Ingolstadt sind der EHC Red Bull München, die Nürnberg Ice Tigers und die Straubing Tigers.