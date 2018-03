Kurz gemeldet Die Meldungen aus Schwaben

Rain am Lech (Lkr. Donau-Ries): Der Kreisverkehr Ziegelmoos in Rain am Lech wird nicht gebaut. Der Stadtrat hat Dienstagabend seine Baubeschlüsse zurückgezogen. Das Bürgerbegehren gegen den Kreisverkehr wurde damit angenommen, einen Bürgerentscheid wird es aber erst einmal nicht geben: Die Planungen sollen noch einmal überdacht werden. Über 2.000 Bürger hatten sich mit ihrer Unterschrift gegen den Bau ausgesprochen, die Maßnahme sei zu teuer, so die Meinung der Unterzeichner. Außerdem gebe es andere Möglichkeiten, die Verkehrssicherheit dort zu erhöhen. Bürgermeister Gerhard Martin ist zwar weiterhin der Ansicht, der Kreisverkehr sei die beste Variante, will sich aber dem Anliegen der Bürger nicht verschließen.

Bayern 1 Regionalnachrichten Schwaben, 14. März, 09.30 Uhr

Augsburg: Nach einem erneuten Brand auf der Baustelle am Augsburger Klinikum prüft die Polizei, ob Brandermittler der Kripo tätig werden müssen. Am frühen Abend war die Feuerwehr gerufen worden, die den Dehnfugenbrand auf dem Dach der Baustelle des Anbaus West schnell lokalisieren und löschen konnte. Laut einer Kliniksprecherin waren Patienten und Mitarbeiter zu keinem Zeitpunkt in Gefahr, der Bereich unter dem Dehnfugenbrand steht aufgrund des Umbaus leer. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest, so die Polizei heute morgen. Auf der Baustelle war es bereits mehrfach zu derartigen Bränden gekommen, bei denen sich Material in einer Dehnungsfuge des Gebäudes entzündet.

Bayern 1 Regionalnachrichten Schwaben, 14. März, 10.00 Uhr

Lindau (Lkr. Lindau): Das Verwaltungsgericht Augsburg beschäftigt sich am Mittwochvormittag mit dem Streit um den geplanten Neubau eines Mehrfamilienhauses auf der Lindauer Insel. Die Nachbarn klagen gegen die Hausbesitzer, weil diese das Gebäude abreißen und größer neu bauen wollen. Das geplante Haus rage zu weit nach vorne, sei zu hoch und mit dem Neubau würden Fenster zugebaut, so die Kläger. Ihrer Ansicht nach widerspricht der von der Stadt genehmigte Bau dem Denkmalschutz. Die gesamte Lindauer Insel genießt Schutz als Ensemble.

Bayern 1 Regionalnachrichten Schwaben, 14. März, 08.30 Uhr

Gundremmingen (Lkrs. Günzburg): Bei einer routinemäßigen Überprüfung im Block C wurden Hinweise auf ein defektes Brennelement festgestellt. Dieses wird bei der nächsten Revision Mitte April lokalisiert und ausgetauscht. Insgesamt befinden sich 784 sogenannte Brennelemente im Block C. Eine Gefahr bestehe laut Kraftwerk nicht. Die Anlage sei für das Auftreten von Brennelementdefekten technisch ausgelegt. Die Aufsichtsbehörde ist informiert. Eine Meldepflicht besteht nicht.

Bayern 1 Regionalnachrichten Schwaben, 13. März, 18.00 Uhr

Füssen: Intendant Florian Zwipf-Zaharia verlässt das Festspielhaus in Füssen. Zwipf-Zaharia habe sich entschieden, ab 1. Juli 2018 nicht mehr am Festspielhaus zu arbeiten, teilte die Geschäftsführung heute mit. "Der Vertrag mit dem Intendanten ist bis zum 30. Juni befristet", sagte eine Sprecherin des Festspielhauses dem BR. "Man hat sich in den Gesprächen nicht auf eine Verlängerung einigen können, die Vorstellungen beider Seiten waren zu unterschiedlich."

Bayern 1 Regionalnachrichten Schwaben, 13. März, 15.30 Uhr

Dinkelscherben (Lkrs.Augsburg): Richtig gerummst hat es an der Bahnunterführung bei Dinkelscherben: Dort ist gestern am späten Nachtmittag ein LKW-Fahrer mit seinem Gespann an einem massiv gemauerten Rundbogen hängengeblieben. Die Unterführung war mit einer Höhenbegrenzung von 3,50 Meter ausgeschildert, das Lkw-Gespann aber hatte eine Höhe von vier Metern. Das konnte nicht gutgehen. Rundbogen wie auch der Laster wurden beschädigt, der Sachschaden beträgt laut Polizei an die 7.000 Euro.

Bayern 1 Regionalnachrichten Schwaben, 13. März, 13.30 Uhr

Kaufbeuren: Wegen Volksverhetzung und Sachbeschädigung hat das Amtsgericht Kaufbeuren eine Reichsbürgerin aus dem Ostallgäu zu einer Geldstrafe von 1.800 Euro verurteilt. Die Frau hatte in einem Kommentar auf einer Facebook-Seite geschrieben, alle Andersdenkenden, Nicht-Deutschen und Homosexuellen gehörten "abgeschlachtet". Außerdem hatte die Frau, die die Bundesrepublik als Staat nicht anerkennt, ihren Personalausweis zerschnitten und zurück an die Stadt Füssen geschickt. Die Ostallgäuerin hatte daraufhin zwei Strafbefehle erhalten und Einspruch gegen diese eingelegt.

Bayern 1 Regionalnachrichten Schwaben, 13. März, 12.30 Uhr

Augsburg: Wegen des Besitzes von Kinderpornos ist heute vom Amtsgericht Augsburg zu einer Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren verurteilt worden. Der 24-Jährige Mann hat nach Ansicht des Gerichts Tausende von Kinder- und Jugendpornodateien auf seinem Rechner gehortet und auch weitergegeben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Laut Staatsanwaltschaft soll der 24-Jährige über ein Jahr lang von daheim aus verschiedene Kinderpornobilder auf eine spezielle Internetplattform hochgeladen haben. Auf seinem Rechner fanden die Ermittler an die 30.000 Bild- und Videodateien mit Aufnahmen von Kindern unter 14 Jahren, dazu weitere 3.000 gespeicherte Dateien, die nackte Jugendliche in aufreizenden Posen zeigen. Auf die Spur gekommen sind die Fahnder dem Mann durch einen Hinweis aus den USA, vom National Center for Missing an Exploited Children.

Bayern 1 Regionalnachrichten Schwaben, 13. März, 16.30 Uhr

Bad Hindelang (Landkreis Oberallgäu): Adalbert Martin, Bürgermeister der Oberallgäuer Marktgemeinde, ist gestern (Sonntag, 11.3.) nach langer Krankheit gestorben - er wurde 1959 geboren. „Das ist ein schwieriger Tag heute“, sagte Bad Hindelangs Zweite Bürgermeisterin Editha Kuisle am Montag dem BR. Das ganze Rathaus sei tief bestürzt, Martin sei ein tatkräftiger, engagierter und durchsetzungsstarker Bürgermeister und ein sehr guter Netzwerker gewesen. „Wir haben immer sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet“, sagte Kuisle. Wegen der schweren Erkrankung ließ Adalbert Martin seine Amtsgeschäfte bereits seit Juni 2017 ruhen. Innerhalb der nächsten drei Monate muss in der Marktgemeinde ein neuer Bürgermeister gewählt werden.

Bayern 1 Regionalnachrichten Schwaben, 12. März, 16.30 Uhr

Gallenbach (Lkrs. Aichach-Friedberg): Tödlicher Unfall heute, Montagfrüh, bei Gallenbach: Auf der B300 sackt ein 59 Jahre alter Mann am Steuer seines LKW zusammen, fährt immer weiter nach rechts, bis er die Böschung streift und der Laster schließlich ausgebremst wird. Drei Ersthelfer sowie eine Streife der Aichacher Polizei kommen hinzu und beginnen sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Der 59-Jährige aber kann auch durch den eintreffenden Notarzt nicht mehr gerettet werden und stirbt noch an der Unfallstelle.

Bayern 1 Regionalnachrichten Schwaben, 12. März, 13:30 Uhr

Augsburg: Ob Rotes Kreuz, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft oder Rettungshundestaffel - alle haben ein gemeinsames Problem: ihnen gehen die Waldgebiete zum Trainieren aus. Zum Jahreswechsel haben etliche Jagd- und Waldpächter gewechselt, manch einer duldet keine fremden Hunde in seinem Forst. Für die Augsburger Rettungshunde heißt das, dass sie weniger Flächen im Wald zum Trainieren haben. Dabei laufen die Mantrailer-Suchhunde sowieso an der langen Leine, und die spezielle Spürhunde, die frei laufen, sind so aufs Suchen konzentriert, dass sie keinem Reh hinterherschauen, sagt Manuel Kurschus von der Rettungshundestaffel. Seit Gründung der Einheit 1995 habe es keinen einzigen Wildunfall gegeben.

Er hofft nun, dass die Augsburger Retter, die mit Hunden nach Vermissten suchen, wieder neue Waldgebiete fürs Training finden. Bereits jetzt fahren die Hundeführer mit ihren Tieren regelmäßig von Augsburg aus bis zu hundert Kilometer im Umkreis. Und immer wieder ist ihre Hilfe lebensrettend, wie zuletzt etwa in Zusmarshausen, wo die Hunde eine vermisste Senorin im Wald auffinden konnten.

Bayern 1 Regionalnachrichten Schwaben, 12. März, 10:30 Uhr

Augsburg: Aus dem Traum vom Führerschein dürfte so schnell nichts werden für einige Jugendliche aus dem Landkreis Aichach-Friedberg. Sie hatten sich am Samstag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert – der Grund war bald klar: Sie fuhren ohne Führerschein ein nicht zugelassenes Auto mit gestohlenen Kennzeichen. Die fünf Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 16 Jahren waren bei Affing in eine Verkehrskontrolle geraten und hatten die Nerven verloren. Der Fahrer gab Gas, mit rund 100 Sachen raste er davon. In Derching fand die Polizei das Auto wieder. Die Übeltäter konnten dann schnell ausfindig gemacht werden, einer wurde bei der Festnahme durch den Polizeihund leicht verletzt, weil er weglaufen wollte. Laut Polizei wollten die Jugendlichen wohl abseits größerer Straßen ungestört das Fahren üben – es war offenbar nicht die erste Spritztour dieser Art. Das Auto hatte sich der junge Fahrer vor einigen Tagen selbst gekauft. Beim Alter hatte er kräftig geschwindelt.

Bayern 1 Regionalnachrichten Schwaben, 12. März, 07:30 Uhr

Neu-Ulm: Bei einem Verkehrsunfall auf der Europastraße in Neu-Ulm ist ein 59-Jähriger am Freitagvormittag ums Leben gekommen. Laut Polizei war ein Lastwagen neben dem Auto des 59-jährigen gefahren. Beim Fahrstreifenwechsel stieß der Lkw mit dem Auto zusammen. Das Auto wurde über den Grünstreifen auf die Gegenfahrbahn geschleudert und dort von einem entgegenkommenden Lkw frontal erfasst. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen durch Ersthelfer starb der Mann noch an der Unfallstelle. Ein Gutachter soll nun die Unfallursache klären. Die beiden Lkw-Fahrer blieben unverletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro. Gegen den 46-jährigen Fahrer des unfallverursachenden Lkw wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet.

Bayern 1 Regionalnachrichten Schwaben, 9. März, 17.00 Uhr

Weiler-Simmerberg, Lkr. Lindau: Die Hausbachklamm zwischen Weiler und Oberreute bleibt wohl für längere Zeit gesperrt. Der viele Schnee im Dezember hat erhebliche Schäden im Wald angerichtet. Bei einer Begehung mit Vertretern des Bauhofs und Wegewarten sei aufgefallen, dass sich die in die Klamm gestürzten Bäume wohl nur mit viel Aufwand beseitigen lassen, beispielsweise mit einer Seilwinde oder einem Hubschrauber. Das sagte der Leiter der Tourismusinformation Weiler-Simmerberg, Sebastian Koch, dem BR: „Es waren noch nie so viele umgestürzte Bäume, seit ich mich erinnern kann.“ Bereits seit Dezember ist der Weg gesperrt.

Bayern 1 Regionalnachrichten Schwaben, 9. März, 09.30 Uhr

Bad Hindelang, Lkr. Oberallgäu: Im Pflegezentrum des Arbeiter Samariter Bundes in Bad Hindelang entsteht für die Bewohner eine Vogelbeobachtungsstelle. Bei schlechtem Wetter von einem eigenen Fenster aus, bei schönem Wetter auch draußen im Garten können die Bewohner des Altenheims schon bald an der neuen Futterstelle Vögel beobachten. Ferngläser stehen dafür genauso bereit wie Bestimmungsbücher. Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet – die Uni Eichstätt will dabei herausfinden, ob sich pflegebedürftige Menschen durch die Vögel vielleicht leichter zu einem Spaziergang motivieren lassen. Oder ob sie durch die Beschäftigung mit den Tieren länger geistig fit bleiben.

Bayern 1 Regionalnachrichten Schwaben, 9. März, 07.30 Uhr