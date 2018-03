Kurz gemeldet Die Meldungen aus der Oberpfalz

Mühlhausen (Lkr. Neumarkt): Autofahrer, die regelmäßig auf der B 299 zwischen Mühlhausen und Neumarkt unterwegs sind, müssen ab sofort Umwege in Kauf nehmen. Die Bundesstraße wird nördlich von Mühlhausen auf 400 Meter Länge gesperrt. Der Grund sind Bauarbeiten wegen einer neuen Umgehungsstraße. Laut Staatlichem Bauamt Regensburg wird die Sperre voraussichtlich bis Mitte Mai dauern, es wurden beschilderte Umleitungen eingerichtet.

Sendungshinweis: Bayern 1 Regionalnachrichten Oberpfalz, 14.03.18, 09.30 Uhr

Cham: Nach einer belastenden Aussage vor Gericht haben ein Angeklagter und zwei weitere junge Männer in Cham einem Zeugen aufgelauert. Ein 17-Jähriger und zwei 18-Jährige sollen ihn im Stadtpark bedroht und geschlagen haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Anschließend hätten sie Geld von dem 18-Jährigen gefordert. Die Männer warnten ihn davor, den Vorfall der Polizei zu melden, und drohten weitere Übergriffe an. Der junge Mann meldete sich trotzdem bei den Beamten. Diese ermitteln nun wegen räuberischer Erpressung und weiterer Delikte. Ob ein direkter Zusammenhang zu der Aussage vor Gericht bestand, war zunächst unklar. Worum es in dieser Aussage ging, sagte die Polizei nicht. Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstag.

Sendungshinweis: Bayern 1 Regionalnachrichten Oberpfalz, 13.03.18, 09.30 Uhr

Neumarkt: Nicht viel Freude hatten Diebe mit einem hochwertigen BMW X5, den sie am Freitag in Neumarkt entwendet hatten: Das Fahrzeug im Wert von 55.000 Euro hatte nämlich so gut wie keinen Sprit mehr im Tank. So mussten die Diebe das Fahrzeug nach 300 gefahrenen Metern wieder abstellen, berichtete am Montag das Polizeipräsidium Oberpfalz. Um die flüchtigen Täter zu finden, wird das Auto jetzt nach Spuren untersucht. Außerdem bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Sendungshinweis: Bayern 1 Regionalnachrichten Oberpfalz, 12.03.18, 16.30 Uhr

Neustadt an der Waldnaab: Horst Seehofer (CSU) hat seinen Abendtermin in Neustadt an der Waldnaab abgesagt. Es wäre sein letzter öffentlicher Termin als Ministerpräsident gewesen, bevor er Bundesinnenminister wird und sein Amt übergibt. Am Montagabend wollte er einen Empfang für 600 Ehrenamtliche in Neustadt an der Waldnaab geben. Nun wird den Termin ein Vertreter übernehmen. Grund für Seehofers Fernbleiben dürfte die Unterzeichnung des Koalitionsvertrages in Berlin sein.

Sendungshinweis: Bayern 1 Regionalnachrichten Oberpfalz, 12.03.18, 14.30 Uhr

Ursensollen (Lkr. Amberg-Sulzbach): Er wollte für seine Kunden ganz schnell sein - dabei passierte ihm ein Malheur: Ein Pizzabote hat in Ursensollen bei der Auslieferung des Backwerks an die Freiwillige Feuerwehr Ursensollen vergessen, die Handbremse seines Wagens anzuziehen. Das Auto des 28-Jährigen rauschte daraufhin über sechs Stufen hinab in den Eingangsbereich gegen die Glasfront des Feuerwehrhauses. Die Feuerwehr sicherte die zerborstene Scheibe am Sonntagabend mit Holzplatten. Der Sachschaden beträgt rund 5.000 Euro, wie die Polizei mitteilte.

Sendungshinweis: Bayern 1 Regionalnachrichten Oberpfalz, 12.03.18, 12.30 Uhr

Kastl (Lkr. Amberg/Sulzbach): Nach einem Jahr Sperrung gibt das Staatliche Bauamt Amberg-Sulzbach am Montag die Lauterachtalstraße bei Kastl wieder frei. Die Straße war abgeriegelt, weil Felsen gesprengt werden mussten. In dem betroffenen Abschnitt wurden rund 200 Kubikmeter Gestein abgetragen, weil die Gefahr eines Felssturzes bestand. Die Felsen wurden teilweise händisch von Kletterern entfernt, außerdem gab es zehn Sprengungen mit rund 50 Kilogramm Sprengstoff. Die Lauterachtalstraße schlängelt sich durch das Tal der Lauterach, es gehört zum Oberpfälzer Jura.

Sendungshinweis: Bayern 1 Regionalnachrichten Oberpfalz, 12.03.18, 10.30 Uhr



Roding (Lkr. Cham): In einem Zug der Oberpfalzbahn ist am Freitagnachmittag während der Fahrt im Triebwagen Feuer ausgebrochen. Wie die Bundespolizei mitteilt, blieb der Zug auf der Strecke zwischen Roding und Neubäu stehen, wo die Feuerwehr den Brand löschen konnte. Die 33 Zugpassagiere wurden umgehend evakuiert. Eine Person stürzte außerhalb des Zuges, durch den Rauch wurde aber laut Bundespolizei niemand verletzt. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt im Triebwerk aus. Der Zug wurde nach Schwandorf abgeschleppt.

Sendungshinweis: Bayern 1 Regionalnachrichten Oberpfalz, 09.03.18, 16 Uhr

Pleystein (Lkr. Neustadt an der Waldnaab): Ein 25 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab sitzt jetzt in Untersuchungshaft, weil er im Verdacht steht, mehrere Brände gelegt zu haben. Das hat das Polizeipräsidium der Oberpfalz mitgeteilt. Demnach wurde der Mann am Mittwoch festgenommen. Vorangegangen waren monatelange Ermittlungen der Kripo nach dem Brand eines Stallgebäudes in Pleystein am 10. Juni 2017. Damals entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro. Am 5. Januar gab es erneut einen Versuch, eine Scheune anzuzünden, indem ein Heuballen in Brand gesetzt wurde. Weil das Feuer aber rechtzeitig entdeckt wurde, blieb ein größerer Schaden aus. Allerdings erhärtete sich durch die Auswertung gesicherter Spuren ein Tatverdacht gegen den 25-Jährigen.

Sendungshinweis: Bayern 1 Regionalnachrichten Oberpfalz, 09.03.18, 15 Uhr

Gebenbach (Lkr. Amberg-Sulzbach): In Atzmannsricht, einem Ortsteil von Gebenbach, hat es in der Nacht auf Freitag einen Ölunfall gegeben. Wie die Polizei mitteilt, war in einem Stall eine Wasserleitung geborsten, vermutlich durch Frost. Das austretende Wasser lief unglücklicherweise in einen unterhalb der Leitung stehenden offenen Öltank, der sich nach und nach füllte und dann überlief. Anschließend floss das Wasser-Öl-Gemisch über einen Schotterweg und dann in einen Straßengraben neben der alten B299. Laut Polizei wurde auf einer Länge von 250 Metern Erdreich kontaminiert, das nun möglicherweise ausgebaggert werden muss. Das Landratsamt Amberg-Sulzbach und das Wasserwirtschaftsamt Weiden entscheiden über das weitere Vorgehen.

Sendungshinweis: Bayern 1 Regionalnachrichten Oberpfalz, 09.03.18, 14 Uhr

Pressath (Lkr. Neustadt an der Waldnaab): Eine 20-Jährige hat sich in der Nacht zum Freitag nahe Pressath mit ihrem Auto überschlagen und ist gegen einen Baum geprallt. Sie wurde aber nur leicht verletzt. "Die junge Frau hat einen Schutzengel gehabt", sagte ein Polizeisprecher. Die Fahrerin war bei nasskaltem Wetter aus unklarer Ursache von der Straße nach links abgekommen und in den Graben gerast. Das Dach des Cabrios wurde durch den Aufprall vollständig abgerissen. Die 20-Jährige konnte sich selbst aus dem Wrack ihres Autos befreien und kam ins Krankenhaus.

Sendungshinweis: Bayern 1 Regionalnachrichten Oberpfalz, 09.03.18, 9.30 Uhr