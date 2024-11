Neue Funktion: WhatsApp-Sprachnachrichten lesen statt hören

Sprachnachrichten spalten die Gemüter: Während sie die einen für eine persönliche und praktische Kommunikationsform halten, treiben sie andere in den Wahnsinn.

Sprachnachrichten sind toll...!

Für Sender sind sie vor allem bequem. Statt mühsam zu tippen, können sie ihre Gedanken einfach aussprechen – ganz ohne Autokorrektur und mit all den Emotionen, die durch Tonfall und Stimme transportiert werden. Besonders bei längeren Inhalten oder komplexen Erklärungen sparen "Sprachis" Zeit und wirken persönlicher.

...Sprachnachrichten sind furchtbar!

Für den Empfänger stellt sich die Sache hingegen exakt anders dar. Sprachnachrichten sind zeitaufwändig, da sie sich nicht so schnell "überfliegen" lassen wie Textnachrichten. In unpassenden Momenten – etwa in der Öffentlichkeit oder im Büro – können sie nicht einfach abgehört werden. Zudem fehlen Funktionen wie die Möglichkeit, gezielt Stellen zu suchen oder Inhalte später schnell nachzulesen.

Eine neue Funktion von WhatsApp könnte diesen Konflikt entschärfen. Sie macht Sprachnachrichten als Text lesbar und verbindet so die Vorteile beider Welten: den emotionalen Ausdruck der Sprache mit der Effizienz des Geschriebenen.

So nutzen Sie das neue Feature

Um die Funktion zu nutzen, öffnen Sie die WhatsApp-Einstellungen, navigieren Sie zu "Chats" und aktivieren oder deaktivieren Sie die Option "Transkriptionen von Sprachnachrichten". Dort können Sie auch die gewünschte Sprache für die Transkription festlegen. Um eine Sprachnachricht in Text umzuwandeln, halten Sie die Nachricht gedrückt und tippen Sie anschließend auf "Transkribieren". Wichtig: Die Transkription von Sprachnachrichten wird direkt auf Ihrem Gerät durchgeführt, was Ihre Privatsphäre schützt.

Android-Nutzer müssen sich noch etwas gedulden

Die Transkriptionsfunktion für Sprachnachrichten wird von WhatsApp schrittweise weltweit eingeführt. Das heißt, es kann sein, dass es etwas dauert, bis die Funktion auf dem Gerät verfügbar ist. Zudem wird die deutsche Sprache bislang nur auf iOS-Geräten ab Version 16 unterstützt. Für Android-Nutzer ist Deutsch momentan noch nicht verfügbar; hier werden zunächst englische, portugiesische, spanische und russische Sprachnachrichten transkribiert. WhatsApp plant jedoch, in den kommenden Monaten weitere Sprachen hinzuzufügen.