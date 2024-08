Lachen, Weinen, Zwinkern 😉? Die Lieblings-Emojis der Deutschen

Wie reden wir eigentlich miteinander – oder genauer, wie schreiben wir einander eigentlich? Das wollten Forscher der Ruhr-UniversitĂ€t Bochum und der Berliner CharitĂ© herausfinden, und zwar in Bezug auf Emojis: Welche davon nutzen wir hĂ€ufig, in welchem Zusammenhang und was verbinden wir mit ihnen?

TrÀnenlacher auf die eins

Am hĂ€ufigsten verwenden Deutsche in Textnachrichten und Social-Media-Posts demnach das TrĂ€nenlach-Emoji 😂, gefolgt vom leichten LĂ€cheln 🙂 und dem Zwinker-Smiley 😉. Am seltensten gebraucht werden die Emojis fĂŒr "Empörung" 😩, "Gesicht in den Wolken" đŸ˜¶â€đŸŒ«ïž und das Strichgesicht.

Man mag, was man kennt

Die Forscher untersuchten auch, wie ihre Probanden einzelne Emojis verstehen und bewerten: Die Ergebnisse zeigen einen Zusammenhang zwischen der Bekanntheit eines Emojis, wie hĂ€ufig dieses benutzt wird und wie eindeutig es interpretiert wird. Eher negativ wahrgenommen werden visuell komplexe und uneindeutige Emojis, erklĂ€rt Linguistin Tatjana Scheffler von der Ruhr-UniversitĂ€t: "Negative Emojis sind darĂŒber hinaus emotional intensiver als positive."

Bedeutung verÀndert sich hÀufig

Die Bezeichnung und Bedeutung jedes Emojis ist zwar im sogenannten Unicode eindeutig definiert, im alltĂ€glichen Gebrauch verĂ€ndert sich die Bedeutung vieler Emojis aber hĂ€ufig. JĂŒngere Probanden verstehen etwa das leichte LĂ€cheln 🙂 als passiv-aggressives "ich bin innerlich tot", lesen das Totenkopf-Emoji 💀 als Lacher oder verstehen die Aubergine 🍆 als Phallus-Symbol.

Quelle: Tweets und private Whatsapp-VerlÀufe

FĂŒr ihre Studie griffen die Forscher auf einen Datensatz von mehr als 280 Millionen deutschsprachigen Twitternachrichten aus dem Jahr 2022 zurĂŒck und werteten zusĂ€tzlich einige private Whatsapp-Chats aus. Die Ergebnisse veröffentlichten sie letzte Woche im Fachmagazin Behavior Research Methods (externer Link, englischsprachig).