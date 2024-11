Digitale Streetworker: Helfer im Netz

Kein Therapie-Ersatz

Man begleite die Hilfesuchenden nur, sagt Katha Röhrl, aber natürlich fiebere man mit und sei glücklich, wenn es Erfolge gibt. Was sie aber nicht ersetzen könnten, sei die professionelle Hilfe in akuten Notsituationen oder bei schweren psychischen Problemen.

Die Sozialarbeiter verstehen sich als Ersthelfer - am besten schon, bevor sich eine Krise anbahnt. Das Ziel ist eher, die jungen Menschen - wenn nötig - an geeignete Angebote in ihrer direkten Umgebung zu vermitteln. Das können Selbsthilfegruppen oder auch Therapieangebote sein.

"Könnte 27 Stunden am Tag arbeiten"

Trotzdem sind die Themen, mit denen die digitalen Streetworker konfrontiert werden, oft hart. Bei der Bewältigung hilft der stetige Austausch im Team.

Und am Feierabend müssen auch mal alle Dienstlaptops und -handys konsequent ausgeschaltet werden, sagt Katha Röhrl. Das gelinge ganz gut. Er wisse, dass er in der Arbeitszeit nur gute Hilfe anbieten kann, wenn die Work-Life-Balance stimmt. Denn: "Ich könnte 27 Stunden am Tag arbeiten und online sein und immer jemanden finden, der gerade Hilfe braucht."