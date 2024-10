Immer mehr junge Menschen in Bayern depressiv

Die Zahl junger Menschen mit Depressionen steigt in Bayern. Im Jahr 2018 hätten rund 47.400 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von fünf bis 24 Jahren in Bayern die Diagnose einer depressiven Episode erhalten, teilte die Krankenkasse Barmer mit. 2023 sei diese Zahl auf 64.000 gestiegen. Die Barmer zählt zu den größten Krankenkassen Bayerns. Wegen der großen Zahl an Versicherten werden ihre Daten als repräsentativ für die Bevölkerung des Freistaats angesehen.

Diese Bevölkerungsgruppe ist besonders betroffen

Besonders betroffen seien junge Frauen und Mädchen. Ihre Zahl sei im genannten Zeitraum von etwa 30.300 auf rund 43.850 gestiegen. Doch auch bei Jungen und jungen Männern hätten die Fälle zugenommen – allerdings moderater, von rund 17.000 auf 20.200.

Auch Verschreibungen von Antidepressiva steigen

Im Zuge der Erkrankung werden auch immer mehr Psychopharmaka eingekommen: So ist die Zahl der verordneten Tagesdosen an Antidepressiva in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gestiegen. 2012 wurden laut allen gesetzlichen Krankenkassen noch rund 1,3 Millionen entsprechende Tagesdosen verschrieben. Zehn Jahre später ist die Zahl bereits auf 1,8 Millionen gestiegen, wie das "Wissenschaftliche Institut der AOK" (WldO) mitteilte.

Antidepressiva werden jedoch nicht nur gegen Depressionen, sondern auch bei Ängsten und Zwängen verschrieben. In Fachkreisen ist die Verschreibungspraxis von Antidepressiva umstritten.

Mit Informationen von dpa