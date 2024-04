Zypern kündigt EU-Flüchtlingsdeal mit Libanon an

Nikosia: Die EU arbeitet auf Druck Zyperns offenbar an einem Flüchtlingsabkommen mit dem Libanon. Das hat der zyprische Präsident Christodoulidis im Redaktionsnetzwerk Deutschland bekannt gegeben. Er freue sich, am 2. Mai zusammen mit Kommissionspräsidentin von der Leyen in den Libanon zu reisen, um ein konkretes Finanzpaket der Europäischen Union anzukündigen, so Christodoulidis. Ziel sei es, dass keine weiteren syrischen Flüchtlinge über den Libanon nach Zypern gelangen. Das Paket umfasse aber auch Mittel für die libanesischen Streitkräfte. Diese bezeichnete der zyprische Präsident als "stabilisierenden Faktor" in dem Land, das an Syrien und Israel grenzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2024 08:00 Uhr