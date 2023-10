Zweiter Hilfskonvoi kann Grenzposten Rafah nicht passieren

Rafah: Am Nachmittag hat ein weiterer Hilfskonvoi die Grenze von Ägypten zum Gazastreifen erreicht. Die 17 Lastwagen konnten den Übergang aber nicht passieren. Grund dafür ist offenbar eine Explosion in der Nähe: Ein israelischer Panzer habe versehentlich auf einen ägyptischen Grenzposten gefeuert, teilte die israelische Armee mit und entschuldigte sich bei Ägypten. Der Zwischenfall werde untersucht. Gestern hatte ein erster Konvoi aus 20 Lastwagen Hilfsgüter wie Wasser, Nahrungsmittel und Medikamente in den Gazastreifen gebracht. Um die Bevölkerung dort grundlegend zu versorgen, müssten es nach Einschätzung der Vereinten Nationen täglich mindestens hundert Lastwagen sein. Unterdessen haben die israelische Armee und die Hamas ihre gegenseitigen Angriffe fortgesetzt: Im Großraum Tel Aviv gab es erneut Raketenalarm. Die israelische Armee weitete ihre Attacken aus der Luft auf Ziele im Gazastreifen aus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.10.2023 19:30 Uhr