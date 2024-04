Zwei Verletzte nach Großbrand in Nördlinger Wohnheim

Nördlingen: Bei einem Großbrand in einem Wohnheim der schwäbischen Stadt sind in der Nacht zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei dem BR mitteilte, wurde das Feuer vermutlich durch einen Heizlüfter verursacht. 45 Bewohner konnten in Sicherheit gebracht werden. Sie kommen nun in einer Turnhalle in Nördlingen unter. Das Wohnheim ist durch die Flammen einsturzgefährdet. Deswegen konnte bislang nicht geklärt werden, ob alle Bewohner das Gebäude verlassen haben. Ein Polizeisprecher bezeichnete die Löscharbeiten als herausfordernd, da auf dem Dach des Hauses eine Photovoltaik-Anlage installiert war.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2024 11:00 Uhr