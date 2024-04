Zwei Tote und acht Schwerverletzte bei Motorradunfällen in Bayern

München: Am ersten warmen Frühlingswochenende hat es auf den bayerischen Straßen mehrere schwere Motorradunfälle gegeben. Zwei Fahrer kamen ums Leben, mindestens 15 wurden verletzt, einige von ihnen schwer, wie die Polizei jetzt mitteilte. Am Nachmittag ist ein 29-Jähriger in einem Kreisverkehr im Landkreis Ansbach aus noch ungeklärter Ursache gestürzt. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen. Gestern kam ein 26-Jähriger nahe Schneizlreuth im Landkreis Berchtesgadener Land ums Leben. Er hatte sich mit seinem Motorrad mehrmals überschlagen. Insgesamt ist das Wochenende auf den Straßen in Bayern aber nach Aussage der Polizei trotz Osterrückreiseverkehrs und Ausflugswetters ruhig verlaufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.04.2024 20:00 Uhr