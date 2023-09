Zugverkehr in München rollt wieder an

München: Nach der massiven Beschädigung der Oberleitungs-Anlage am Münchner Hauptbahnhof ist der Zugverkehr am Abend wieder angelaufen. Wie die Bahn mitteilte, sind die Reparaturarbeiten schneller vorangekommen als geplant. Am Morgen wird noch mit vereinzelten Zugausfällen gerechnet, ansonsten soll der Fern- und Regionalverkehr mit Betriebsbeginn wieder weitgehend normal rollen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein Bagger ein komplettes Quertragwerk beschädigt, das die Oberleitungen über alle Gleise spannt. Dadurch war die wichtige Strecke zwischen dem Hauptbahnhof und München-Pasing stillgelegt. Der Fern- und Regionalverkehr sowie der Verkehr auf der S-Bahn-Stammstrecke der Landeshauptstadt wurden mit wenigen Ausnahmen komplett eingestellt. Der Münchner Hauptbahnhof konnte lange nicht angefahren werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.09.2023 03:00 Uhr