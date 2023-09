Zugverkehr aus und nach München rollt wieder

München: Nach dem Chaos am Hauptbahnhof rollt der Zugverkehr wieder an. Die Reparatur der beschädigten Oberleitungsanlage hat nicht so lange gedauert wie angenommen. Nicht nur S-Bahnen und Regionalzüge waren ausgefallen, auch der komplette Fernverkehr von und nach München war betroffen. Zurzeit muss noch mit Verspätungen und Behinderungen gerechnet werden, vor allem im S-Bahn- und Regionalverkehr, sagte eine Bahn-Sprecherin. Ein Oberleitungsschaden hatte den Zugverkehr am Münchner Hauptbahnhof gestern zum Erliegen gebracht. Bei den Bauarbeiten zur zweiten S-Bahn-Stammstrecke hatte ein Bagger ein komplettes Quertragwerk beschädigt, das die Oberleitungen über alle Gleise spannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2023 09:00 Uhr