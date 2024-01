Zentralstelle für Cybercrime warnt vor neuer Phishing-Masche

Bamberg: Bayerns Spezialstaatsanwaltschaft für Kriminalität im Netz warnt vor einer neuen Betrugsmasche. Wie der leitende Oberstaatsanwalt Goger warnt, fischen Kriminelle dabei Zugangsdaten zum Online-Banking ab. Anschließend bringen sie ihre Opfer am Telefon unter einem Vorwand dazu, ihnen eine Push-TAN zu senden. Mit den Daten richten die Täter dann virtuelle Debitkarten ein und räumen so in kürzester Zeit das Konto leer. Goger betonte allerdings, dass die Banken mittlerweile ihre Sicherheitsmaßnahmen nachgeschärft hätten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2024 13:00 Uhr