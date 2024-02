Zehntausende gehen wieder für Demokratie auf die Straße

Berlin: Eneut haben am Wochenende zehntausende Menschen bundesweit gegen Rechtsextremismus demonstriert. Großkundgebungen gab es unter anderem in Hamburg und Dresden. Auch in anderen sächsischen Städten gingen Menschen auf die Straße - etwa in Zwickau, Bautzen, Görlitz oder Meißen. Weitere Demos fanden in Oldenburg, Trier und Potsdam statt. In Bayern, im Landkreis Miesbach, wurde unter dem Motto "Holzkirchen ist bunt" ein Zeichen gesetzt. Das Bündnis rief zu gelebter Demokratie, Zivilcourage und gegen eine weitere Spaltung der Gesellschaft auf. Die Polizei gibt die Teilnehmerzahl mit rund 1.500 Menschen an. Anlass für die Aktionen sind unter anderem die Enthüllungen des Recherchenetzwerks Correctiv über ein Treffen radikaler Rechter in Potsdam, an dem auch AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der Werteunion teilgenommen hatten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2024 22:00 Uhr