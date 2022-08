Zehn Menschen sterben bei Brand in Pennsylvania

Nachrichtenarchiv - 06.08.2022 06:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Harrisburg: Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im US-Bundesstaat Pennsylvania sind zehn Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um sieben Erwachsene und drei Kinder; sie gehörten derselben Familie an. Drei Erwachsene konnten sich in Sicherheit bringen, nachdem der Brand in dem Haus ausgebrochen war; die Ursache ist noch unklar. - Unter den Opfern waren den Angaben zufolge auch Angehörige eines Feuerwehrmanns, der vor Ort war.

