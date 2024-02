Zahlreiche Faschingsumzüge ziehen durch Franken

Würzburg: In vielen Städten und Gemeinden in Franken finden heute die traditionellen Faschingsumzüge statt. Zehntausende Narren werden etwa in Würzburg erwartet. Der dortige Umzug gilt als einer der größten in Süddeutschland. 130 Gruppen mit etwa 2500 Teilnehmern haben sich laut örtlicher Karnevalsgesellschaft angemeldet. Beim Nürnberger Faschingsumzug laufen rund 50 Gruppen mit. Auch in Bayreuth und Coburg sind Straßenumzüge geplant.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.02.2024 06:00 Uhr