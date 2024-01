Zahl der Frauen in Vorständen nimmt zu

Berlin: Die Zahl der Frauen in Vorstanden wächst. Laut einer Analyse des Wirtschaftsprüfungsunternehmens EY waren zu Jahresbeginn knapp 130 Managerinnen in den Führungsetagen börsennotierte DAX-Konzerne vertreten - mehr als doppelt so viele wie 2020. Sie sind allerdings weiter eine Minderheit: Rund 570 ihrer Vorstandskollegen sind männlich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.01.2024 11:15 Uhr