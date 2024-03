Würzburg erinnert an Zerstörung 1945

Würzburg: Würzburg hat an die Zerstörung der historischen Altstadt durch einen Bombenangriff vor 79 Jahren erinnert. Oberbürgermeister Schuchardt betonte auf dem Hauptfriedhof, damals seien nicht einmal 20 Prozent der Gebäude in der Innenstadt übrig geblieben. Wiederaufbau und Aussöhnung gäben aber Hoffnung für andere Konfliktherde. Am Abend läuteten die Glocken der Stadt 20 Minuten lang

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.03.2024 01:00 Uhr