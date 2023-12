Wintereinbruch sorgt weiter für Probleme in Südbayern

München: Der Wintereinbruch sorgt im Süden Bayerns weiter für Probleme. In Augsburg müssen wegen der Schneemassen 20 Schulgebäude ganz oder teilweise gesperrt werden. Die öffentlichen Schulen im Landkreis Mühldorf stellen morgen auf Distanzunterricht um. Im Landkreis Starnberg fällt an den Grund- und Mittelschulen in den Klassen 1 bis 6 der Unterricht komplett aus. Auch an der Montessori-Schule Niederseeon im Landkreis Ebersberg findet morgen kein Unterricht statt. Der Zugverkehr normalisiert sich langsam. Vom Münchner Hauptbahnhof fuhr ein erster ICE Richtung Hamburg, aus Stuttgart startete ein Zug in die bayerische Landeshauptstadt. Die Busse in München fahren wieder, es kommt aber zu Verspätungen. Die Trambahnen nehmen den Betrieb vorerst nicht wieder auf. Die Züge der Bayerischen Regiobahn fallen weiter aus. Am Flughafen München ist auch morgen mit Ausfällen und Verspätungen zu rechnen; heute mussten rund zwei Drittel der Flüge gestrichen werden.

