Wieder demonstrieren Zehntausende gegen Rechtsextremismus

Hamburg: Bundesweit hat es in großen und kleinen Städten wieder Kundgebungen gegen Rechtsextremismus gegeben. In Hamburg kamen nach Polizeiangaben zwischen 50.000 und 60.000 Menschen zusammen. Die Demonstration stand unter dem Motto "Wir sind die Brandmauer". Zu den Organisatoren gehörte ein breites Bündnis aus Organisationen und Vereinen, darunter "Fridays for Future". Auch in mehreren Städten in Sachsen gingen Zehntausende auf die Straße. In Dresden zählten die Organisatoren 20.000 Teilnehmer. In Bayern fand die größte Demonstration in Holzkirchen statt. Laut Polizei kamen 1.500 Menschen. In Rostock gab es eine Gedenkveranstaltung für ein Opfer der rechtsextremistischen Terrorgruppe NSU. Vor 20 Jahren war der damals 24-jährige Türke Mehmet Turgut in der Stadt ermordet worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2024 23:00 Uhr