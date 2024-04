Wettter Wechselhaftes und windiges Aprilwetter mit Schauern,

Das Wetter in Bayern: Es bleibt heute wechselnd bewölkt mit ab und zu sonnigen Abschnitten und einzelnen Schauern. An den Alpen und im Norden Frankens öfter Regen. Es ist weiter sehr windig. Höchstwerte 6 bis 13 Grad. In der Nacht bleibt es regnerisch, die Schneefallgrenze kann auf 500 Meter sinken. Auch die nächsten Tage viele Wolken bei 5 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2024 06:00 Uhr