Weltwirtschaftsforum warnt vor Folgen des Gaza-Kriegs

Riad: Der saudische Finanzminister al-Dschadan hat vor den Folgen des Gaza-Kriegs gewarnt. Beim Sondertreffen des Weltwirtschaftsforums in der Hauptstadt Riad sagte al Dschadan, der Konflikt gefährde die Sicherheit und schwäche die Wirtschaft in der gesamten Region. Er hoffe, dass sich Staatchefs mit kühlem Kopf durchsetzten. Palästinenserpräsident Abbas rief bei dem Treffen die US-Regierung auf, eine israelische Bodenoffensive in Rafah im Süden des Gaza-Streifens zu verhindern. Die USA seien dazu als einziges Land in der Lage. Israel und die Hamas verhandeln derzeit unter Vermittlung Ägyptens über eine Vereinbarung, die die Offensive noch verhindern könnte. Der Gaza-Krieg steht auch im Mittelpunkt des zweitägigen Sondertreffens in Riad. Morgen werden auch Außenministerin Baerbock und mehrere europäische Amtskollegen teilnehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2024 14:00 Uhr