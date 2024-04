Weihrauchkessel vergiftet sieben Menschen im Landkreis Rosenheim

Bad Endorf: Giftige Gase aus einem Weihrauchkessel haben sieben Menschen im Landkreis Rosenheim so zugesetzt, dass sie ins Krankenhaus mussten. Das Gefäß hatte in einem Mehrfamilienhaus unbemerkt wieder zu glimmen begonnen. Die Bewohner bemerkten das nicht, riefen aber wegen Atembeschwerden den Notruf an. Als Quelle für die giftigen Gase machte die Feuerwehr den Weihrauchkessel aus. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2024 16:00 Uhr