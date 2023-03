Warnstreiks führen zu Behinderungen am Münchner Flughafen

Meldungsarchiv - 23.03.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes hat die Gewerkschaft Verdi erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Am Münchner Flughafen legten die Beschäftigen an den Sicherheitskontrollen die Arbeit nieder. Nur etwa an einem halben Dutzend der 40 Kontrollspuren wurden Fluggäste abgefertigt. Der Warnstreik soll bis 14 Uhr dauern. Aber auch danach müssen sich Passagiere den ganzen Tag auf Wartezeiten und Verspätungen einstellen. Erhebliche Auswirkungen hat auch der Warnstreik bei der Hamburger Hafenverwaltung. Da keine Lotsen mehr auf die Schiffe gebracht werden können, bleibt der Hafen für große Schiffe gesperrt. Der Ausstand soll bis morgen früh um 6 Uhr dauern. In Kürze wollen Verdi und die Eisenbahngewerkschaft EVG über einen möglichen gemeinsamen Verkehrsstreik informieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2023 12:00 Uhr