Warnstreiks des Sicherheitspersonals sorgt für Ausfälle an mehreren Flughäfen

Hamburg: Warnstreiks des Luftsicherheitspersonals an mehreren deutschen Flughäfen werden heute und morgen zu abgesagten Flügen und Verspätungen führen. Die Gewerkschaft Verdi hat das Sicherheitspersonal an den Flughäfen Hamburg, Stuttgart, Karlsruhe/Baden-Baden, Köln und Berlin zum Ausstand aufgerufen. In München sind nur die Personalkontrollen betroffen. Der Allgäu Airport in Memmingen soll zusätzlich Flüge von Stuttgart übernehmen. Laut Flughafenverband fallen insgesamt mehr als 580 Flüge aus. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die rund 25.000 Beschäftigten in der Luftsicherheit höhere Gehälter und Funktionszulagen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.03.2024 04:00 Uhr