Warnstreik bei der Lufthansa ist beendet - Verhandlungen werden fortgesetzt

München: Der 35-stündige Warnstreik des Bodenpersonals bei der Lufthansa ist seit dem Morgen beendet. Das Unternehmen plant, den Flugbetrieb in München und Frankfurt sukzessive wieder hochzufahren. Die Lufthansa rechnet wegen der Auswirkungen vereinzelt noch mit Flugausfällen und Verspätungen. Insgesamt sind mehr als 1.000 Flüge seit Montagabend ausgefallen. Am Mittag sollen die Tarifverhandlungen in Frankfurt am Main fortgesetzt werden. Die Gewerkschaft Verdi verlangt für die mehr als 20.000 Bodenbeschäftigten 12,5 Prozent mehr Geld sowie eine Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro bei einer Laufzeit von einem Jahr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.02.2024 09:00 Uhr