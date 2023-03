Warnstreik beeinträchtigt öffentlichen Nahverkehr in München weitgehend lahm

Nachrichtenarchiv - 02.03.2023 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi ist der öffentliche Nahverkehr in der bayerischen Landeshauptstadt heute stark beeinträchtigt. U- und Straßenbahnen sind mit Ausnahme der Linie 20 nicht in Betrieb. Bei den Bussen ist etwa jedes zweite Fahrzeug im Einsatz. Nicht betroffen vom Warnstreik sind die von der Deutschen Bahn betriebene S-Bahn sowie Regionalzüge. Weil viele Pendler offensichtlich auf das Auto umgestiegen sind, kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu größeren Staus. Morgen will Verdi den Warnstreik im Nahverkehr auf weitere Regionen und Städte ausweiten: betroffen sind dann Mittelfranken, Augsburg, Regensburg, Ingolstadt, Bamberg und Bayreuth. Für morgen hat auch die Klimabewegung Fridays for Future in München zu einer Demonstration aufgerufen; die Organisatoren erwarten dazu bis zu 8.000 Teilnehmer.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.03.2023 13:15 Uhr