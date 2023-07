Waldbrände auf Rhodos treiben Zehntausende in die Flucht

Meldungsarchiv - 24.07.2023 07:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Rhodos: Die anhaltenden Waldbrände haben auf der griechischen Urlaubsinsel zu beispiellosen Massenevakuierungen geführt. 30.000 Touristen und Einheimische mussten am Wochenende vor den Flammen flüchten, 19.000 von ihnen wurden mit Bussen und Schiffen in Sicherheit gebracht. Der Reiseveranstalter TUI quartierte fast 8.000 Touristen in andere Unterkünfte um und will bis Dienstag keine Urlauber mehr auf die Insel fliegen. Auch der Billigflieger Jet2 sagte alle Flüge nach Rhodos ab. Am Flughafen der Insel harrten in der Nacht hunderte Menschen aus, um auf ihre Abflüge zu warten. Mehr als 250 Feuerwehrleute kämpften bereits die sechste Nacht in Folge gegen die Feuer an; zehn Flugzeuge versuchen, aus der Luft zu löschen. Die Behörden schätzen, dass die Brände erst in einigen Tagen unter Kontrolle sein werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2023 07:00 Uhr