Vorkommando für Bundeswehr-Brigade in Litauen bricht auf

Berlin: Bundesverteidigungsminister Pistorius verabschiedet heute das Vorkommando der künftigen Brigade Litauen. Die etwa 20 Soldaten sollen in dem Nato-Mitgliedsland die Stationierung der Truppe vorbereiten. Sie werden vom Inspekteur des Heeres, Mais, begleitet und in Litauen von Verteidigungsminister Kasciunas empfangen. Die Heeresbrigade soll angesichts der Bedrohung durch Russland die Nato-Ostflanke verstärken. Sie soll im Jahr 2025 offiziell in Dienst gestellt werden und bis Ende 2027 einsatzbereit sein. Vorgesehen ist eine dauerhafte Präsenz von knapp 5.000 Soldaten und rund 200 zivilen Bundeswehrangehörigen, die ihre Familien mitbringen können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.04.2024 06:00 Uhr