Von der Leyen sagt Italien weitere EU-Hilfe zu

Lampedusa: EU-Kommissionschefin von der Leyen ist aktuell auf der Mittelmeerinsel. Gemeinsam mit Italiens Ministerpräsidentin Meloni besuchte sie ein Erstaufnahmelager für Migranten. Im Anschluss sagte von der Leyen, man sei hier, um zu helfen. Meloni dankte von der Leyen für ihren Besuch. Sie habe sich von Anfang an sehr kooperativ gezeigt. Meloni betonte, die illegale Migration müsse gestoppt werden. Dazu brauche es weitere Abkommen mit nordafrikanischen Ländern, außerdem Pläne für eine entsprechende Mission auf See. Auf Lampedusa waren zuletzt pro Tag teilweise tausende Migranten angekommen. Der Bürgermeister rief deswegen am Mittwoch den Notstand aus. Inzwischen wurden einige Menschen auf das Festland gebracht. Das Flüchtlingscamp gilt aber weiterhin als überfüllt. Laut Rotem Kreuz befinden sich dort aktuell mehr als dreimal so viel Menschen wie vorgesehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2023 12:00 Uhr