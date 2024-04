Versicherungen zahlen für gestohlene Fahrräder im Durchschnitt 1.100 Euro

Berlin: Für gestohlene Fahrräder haben die Versicherungen in Deutschland im vergangenen Jahr durchschnittlich 1.100 Euro Schaden ersetzt. Die Gesamtkosten hätten für die Branche bei 160 Millionen Euro gelegen, berichtet Verbandspräsident Asmussen. Das sind zehn Millionen mehr als 2022. Laut Asmussen werden vor allem hochwertige Rennräder, Mountainbikes und E-Bikes gestohlen und dann weiterverkauft. Um Diebstähle zu verhindern, sollten Fahrräder möglichst mit zwei Schlössern an fest verankerten Gegenständen angeschlossen werden - etwa an Laternenpfählen. Insgesamt mussten die Versicherungen für 150.000 gestohlene Räder zahlen. Die Zahl der Diebstähle dürfte mindestens doppelt so hoch liegen, weil viele Räder gar nicht versichert sind.

