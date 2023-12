Verkehrslage nach heftigem Schneefall weiterhin stark eingeschränkt

München: Nach dem starken Schneefall ist die Verkehrslage in Bayern in vielen Orten noch stark eingeschränkt, normalisiert sich aber langsam wieder. In der Nacht gab es laut Polizeipräsidium Oberbayern Süd nur kleinere Unfälle mit höchstens Leichtverletzten. In Niederbayern, Schwaben und dem nördlichen Oberbayern war das Unfallgeschehen in der Nacht ähnlich. Es besteht allerdings weiter die Gefahr von umstürzenden Bäumen oder Ästen, die unter der Schneelast abbrechen können. Die Deutsche Bahn rechnet noch bis morgen früh mit erheblichen Einschränkungen im Fernverkehr, den Münchner Hauptbahnhof können Züge weiterhin nicht anfahren. Der Flughafen hat seinen Betrieb wieder aufgenommen, nach Angaben des Unternehmens wird es aber weiterhin Probleme geben. Der öffentliche Personennahverkehr in München ist noch stark eingeschränkt: Die S-Bahnen auf den Außenästen fahren nicht, der Busverkehr ist angelaufen und die Straßenbahnlinien sollen im Laufe des Tages wieder in Betrieb gehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.12.2023 07:00 Uhr