Verhandler auf Klimakonferenz ringen um Abschlusserklärung

Dubai: Die rund 200 Staaten auf der Weltklimakonferenz in Dubai ringen weiter um eine Abschlusserklärung. Der Konferenzleiter al-Dschaber, ließ mitteilen, er werde dazu bis in den frühen Morgen Gespräche führen. Man wolle sichergehen, dass jeder gehört werde. Am heftigsten wird darüber gestritten, ob man sich auf einen weltweiten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas einigen kann. Einen ersten Textentwurf, der den fossilen Ausstieg überhaupt nicht mehr erwähnt hatte, lehnen Deutschland, die EU und weitere Länder entschieden ab. Ein möglicher Kompromiss wäre ein gestaffeltes Ende fossiler Brennstoffe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.12.2023 04:00 Uhr