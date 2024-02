Verdi ruft in 40 Städten zum Warnstreik im Nahverkehr auf

Berlin: In vielen Städten fahren heute keine Busse, Tram- und U-Bahnen. Die Gewerkschaft Verdi hat zu einem Warnstreik aufgerufen. Bundesweit sind 40 Städte und 80 Landkreise betroffen - allerdings nur außerhalb Bayerns. Im Freistaat gilt ein anderer Tarifvertrag. In den meisten Städten wird der Nahverkehr den ganzen Tag bestreikt, in Berlin nur am Morgen, im Saarland hat der Warnstreik dagegen schon am Abend begonnen. Die Gewerkschaft Verdi will bessere Arbeitsbedingungen bei den kommunalen Verkehrsbetrieben durchsetzen, vor allem eine kürzere Wochen-Arbeitszeit.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.02.2024 01:00 Uhr