Verdächtiger wird nach Tötungsdelikt in Lohr am Main dem Haftrichter vorgeführt

Lohr am Main: Nach dem gewaltsamen Tod eines Jugendlichen in Unterfranken soll der mutmaßliche Täter heute vor den Haftrichter kommen. Er ist laut Polizei unter 16 Jahre alt und Deutscher. Er gilt als dringend tatverdächtig, einen 14-Jährigen getötet zu haben. Das Opfer wurde gestern Nachmittag tot auf einem Schulgelände gefunden und hatte äußere Verletzungen. Vorher hatte ein Zeuge den Beamten mitgeteilt, dass ein Freund von ihm den 14-jährigen getötet habe. Bis spät in die Nacht suchte die Polizei den Tatort nach Spuren ab. Diese Arbeiten sind inzwischen abgeschlossen. Es wird aber noch nach einer Tatwaffe gesucht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.09.2023 14:00 Uhr