Verbände kritisieren neues CDU Grundsatzprogramms

Berlin: Der Entwurf des neuen Grundsatzprogramms der CDU steht in der Kritik. Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Schneider, bezeichnete die gestern vorgestellten Vorschläge zur Sozial- und Arbeitsmarktpolitik im Redaktionsnetzwerk Deutschland als denkbar ungeeignet, um die Menschen zu beruhigen. Der Angriff auf die gesetzliche Rentenversicherung und das Bürgergeld sei kaum zu übersehen. Auch von Islamverbänden kommt Gegenwind. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Mazyek, warf der CDU vor, am rechten Wählerrand zu fischen. Auch der deutsche Islamrat kritisierte die Passage, in der wörtlich heißt: "Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland". Das Programm soll auf dem CDU-Parteitag im kommenden Jahr beschlossen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2023 11:00 Uhr