Veranstalter zahlreicher Ostermärsche zeigen sich mit Beteiligung zufrieden

Berlin: Zu den traditionellen Ostermärschen sind auch heute zahlreiche Menschen gekommen. Die Veranstalter melden mehr als 100 Veranstaltungen. Sie sprechen von einer guten Beteiligung ohne konkrete Zahlen zu nennen. So gingen die Aktivisten in Frankfurt an der Oder oder in Halle auf die Straße. Der Ruhr-Ostermarsch wurde von Essen über Wattenscheid nach Bochum fortgesetzt. Auf Plakaten fordern die Demonstranten einen Waffenstillstand in der Ukraine und Abrüstung. Bereits gestern hatten sich mehrere tausend Menschen an Ostermärschen beteiligt. In Bayern gab es Kundgebungen in Nürnberg, Würzburg oder Aschaffenburg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.03.2024 15:00 Uhr